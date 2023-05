15.05.2023 17:46 Drogenabhängiger (22) zückt Nagelschere und sticht auf Gegenüber ein

Am Kölner Neumarkt kam es am Sonntag zu brutalen Szenen. Ein 22-Jähriger soll einem 28-Jährigen mit einer Nagelschere in den Oberkörper gestochen haben.

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Kölner Neumarkt hat es am Sonntag einen brutalen Zwischenfall gegeben. Einem 22-Jährigen sollen kurzerhand die Sicherungen durchgebrannt sein, sodass er einem 28-Jährigen eine Nagelschere in den Oberkörper rammte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Er soll in den nächsten Tagen vor einen Haftrichter. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Wie die Polizei mitteilte, soll der 22-Jährige bei der Aktion unter Drogen gestanden haben. Auch sein Gegenüber soll nach Angaben der Beamten aus der Szene stammen. Noch ist unklar, aus welchem Grund der junge Mann die Fassung verlor und dem 28-Jährigen erst mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend zustach. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen gegen 16.50 Uhr fest. Zuvor wurde er von Mitarbeitern der KVB an Ort und Stelle festgehalten. Köln Crime Mann grapscht Frau in Straßenbahn an die Brust und zerrt sie ins Freie, Zeugen schlagen ihn in die Flucht Zur Hilfe alarmierte Rettungskräfte brachten das Opfer, das sich bei der Tat leicht verletzte, in ein Krankenhaus. Bei einer ausgiebigen Personenkontrolle fanden Polizisten wenig später die Nagelschere und stellten diese sicher. Der Mann soll in den nächsten Tagen einem Haftrichter vorgeführt werden.

