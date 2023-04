28.04.2023 16:39 Feuerteufel zünden Snackautomaten an und verschwinden - Polizei sucht nach Zeugen

Anfang März machten sich zwei Unbekannte an einem Snackautomaten am Kölner Hansaring zu schaffen und zündeten ihn an. Jetzt sucht die Polizei nach dem Duo!

Von Maurice Hossinger

Köln - An der Kölner Haltestelle Hansaring haben sich Anfang März zwei Unbekannte zu schaffen gemacht. Das Duo verstopfte das Ausgabefach mit Papier und zündete es daraufhin an. Jetzt fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen. Die Kölner Polizei sucht fast zwei Monate nach der Tat noch immer nach den beiden Verdächtigen. (Symbolbild) © 123rf/summertime72 Demnach soll sich das kriminelle Duo am frühen Morgen des 4. März (Samstag) zwischen 4.20 und 4.40 Uhr an den Snackautomaten herangewagt und für eine Sachbeschädigung gesorgt haben. Bahnreisende, die von dem Feuer verunsichert waren, versuchten, die Flammen zu löschen und sprachen die Tatverdächtigen an. Eine aufmerksame Zeugin hielt die Tat und die Gesichter der beiden Männer per Videoaufnahme fest. Nun sucht die Kölner Polizei nach weiteren Zeugen, welche die feurige Aktion mitangesehen haben. Hinweise können telefonisch unter der 08006888000 weitergegeben werden. Der Brand selbst konnte nur wenige Minuten später durch die zur Hilfe gerufene Feuerwehr gelöscht werden. Beide Männer machten sich in der Zwischenzeit aus dem Staub.

