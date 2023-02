Nach brutaler Messer-Attacke auf 26-Jährigen: Polizei fahndet nach diesem Kölner Trio!

Köln - Wegen einer Messer-Attacke auf einen 26-Jährigen am Rosenmontag fahndet die Polizei Köln derzeit nach einem Tatverdächtigen und seinen zwei Komplizen.

Die jungen Männer traten nach der Tat die Flucht in Richtung Bismarckstraße an. © Polizei Köln

Das Trio soll am Rosenmontag-Abend gegen 21.50 Uhr in der Parkanlage am Kaiser-Wilheim-Ring unterwegs gewesen sein.

Dabei soll der mit einer Sturmhaube maskierte Mann unvermittelt auf den 26-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Wenig später traten die drei die Flucht Richtung Bismarckstraße an - dort verlor sich ihre Spur.

Nun hat die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung nach den drei Flüchtigen herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer von Euch also am Rosenmontag etwas Verdächtiges nahe dem Kaiser-Wilhelm-Ring beobachtet hat oder gar die Identität oder den Aufenthaltsort des Messerstechers kennt, soll sich dringend bei der Polizei melden.