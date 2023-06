Kölner Polizei geht mit harter Hand gegen Waffenbesitz vor: Schwerpunkteinsatz an Brennpunkten

In den Kölner Party-Hotspots kam es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Ziel der Aktion: Bekämpfung der Gewaltkriminalität.

Von Laura Ratering

Köln – In ganz NRW wurden am Samstagabend Menschen auf Waffen in Hotspots kontrolliert. Auch in Köln ging die Polizei entschieden gegen illegalen Waffenbesitz vor.

Etliche Besucher wurden kontrolliert. Auch in Düsseldorf (siehe Foto) gingen die Einsatzkräfte entschieden gegen Waffenbesitzer vor. © David Young/dpa Am Sonntag zog die Kölner Polizei Bilanz zu dem Einsatz, an dem laut Angaben in etwa 300 Beamte beteiligt gewesen waren. Insbesondere im Bereich der innerstädtischen Waffenverbotszonen Hohenzollernring und Zülpicher Straße habe man Präsenz gezeigt. Aber auch am Aachener Weiher sei es zu Einsätzen gekommen. Ebenso am rechtsrheinischen Rheinboulevard sowie dem Wiener Platz. Ziel des Schwerpunkteinsatzes sei es gewesen, die Gewaltkriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten. Mit von der Partie: Innenminister Herbert Reul (70, CDU). Er schaute zwischenzeitlich zu, wie die Polizei bis in die Morgenstunden insgesamt 652 Personen kontrollierte. Die Einsatzkräfte stellten dabei acht Messer "unterschiedlicher Art" sicher, wie es heißt. Auf frischer Tat fassten zwei Zivilpolizisten außerdem sieben bereits einschlägig bekannte Taschendiebe. Unter ihnen befanden sich zwei sogenannte Intensivtäter, gegen die Strafermittlungen eingeleitet wurden.

Reul: "Messer gehören in die Küche, nicht auf die Partymeile"