21.08.2023 15:17 Mann geht auf 46-Jährigen los und verletzt ihn schwer - auch ein Radfahrer wird attackiert

In Köln-Bilderstöckchen hat am Sonntag ein 40-Jähriger für zwei Verletzte gesorgt. Einen Mann soll er mit einem spitzen Gegenstand an der Hand verletzt haben.

Von Maurice Hossinger

Köln - Ein 40-Jähriger hat am gestrigen Sonntag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Der Mann soll einen 46-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Anschließend ging er auf einen 37-Jährigen los. Die Polizei konnte ihn schließlich schnappen. Die Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen und ermittelt nun gegen den 40-Jährigen. (Symbolbild) © 123rf/footoo Angaben der Beamten zufolge soll der Tatverdächtige sein Opfer gegen 16.15 Uhr auf der Ravensburger Straße im Stadtteil Köln-Bilderstöckchen mit einem spitzen Gegenstand attackiert und schwer an der Hand verletzt haben. Als dieser den Mann abschütteln und die Polizei alarmieren konnte, ging der 40-Jährige plötzlich auf einen Radfahrer los. Diesen stieß er von seinem Fahrrad und schlug ihn anschließend. Auch der 37-jährige Radfahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Köln Crime Diebes-Duo geht auf 20-Jährigen los und schlägt ihn mit Waffe: Wer hat die Tat beobachtet? Wie die Polizei mitteilte, ergeben sich im Rahmen erster Ermittlungen Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige möglicherweise unter einer schweren psychischen Störung leiden könnte. Die Staatsanwaltschaft hat demnach seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Ein Richter soll noch am heutigen Montag darüber entscheiden.

Titelfoto: 123rf/footoo