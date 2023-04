Mann liegt leblos in Kölner Wohnung: Obduktion bestätigt grausamen Verdacht

Köln - Nach dem Tod eines 38-Jährigen in einer Wohnung in der Kölner Altstadt hat die Polizei den 69-jährigen Wohnungsinhaber vorläufig festgenommen.

Der 38-Jährige verstarb laut Obduktionsergebnis an den Folgen von Gewaltanwendung. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag erklärten, soll der 69-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstagabend (25. April) den Rettungsdienst alarmiert haben, nachdem er den 38-Jährigen leblos in seiner Wohnung aufgefunden hatte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch vor Ort verstorben, wie es hieß.

"Der Notarzt hatte bei dem Verstorbenen Hämatome am Oberkörper festgestellt und einen ungeklärten Tod bescheinigt", schilderte ein Sprecher.

Eine von der Mordkommission angeregte und von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion habe schließlich ergeben, dass der 38-Jährige an den Folgen von Gewaltanwendung verstorben sei.