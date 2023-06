Mann zündet Schlafstätte von Obdachlosem an: 43-Jähriger durch Flammen verletzt

Die Polizei nahm noch in der Nähe des Tatorts in der Kölner City einen Verdächtigen (48) fest. (Symbolbild) © 123rf/lensw0rld

Laut Mitteilung der Beamten soll der 48-Jährige in der Nacht zu Dienstag gegen 4.15 Uhr an der Schlafstätte des Geschädigten an der Ecke Breite Straße/Mörsergasse in der Innenstadt Feuer gelegt haben. Anschließend flüchtete er samt eines Koffers des Obdachlosen, der mit persönlichen Gegenständen befüllt war, vom Ort des Geschehens.

Der 43-Jährige habe währenddessen auf einer Bank neben seinen Sachen geschlafen, als er auf das Feuer aufmerksam wurde und versuchte, die Flammen zu löschen.

Dabei zog er sich laut Polizei leichte Brandverletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten.

Unweit des Tatortes trafen die Beamten auf den ebenfalls obdachlosen Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde.

Die Ermittler stellten bei dem 48-Jährigen den Koffer des Geschädigten sicher.