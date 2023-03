01.03.2023 10:15 Mit verdreckten Turnschuhen: Frau tritt am Boden Schlafenden gegen den Kopf

Am Kölner Hauptbahnhof trat eine 21-Jährige einem am Boden schlafenden Mann am Dienstagnachmittag gewaltsam gegen den Kopf. Eine Zeugin hatte die Tat gesehen.

Von Laura Ratering

Köln - Zu einem gewalttätigen Übergriff kam es am gestrigen Dienstagnachmittag am Kölner Hauptbahnhof: Eine Frau trat dort einem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf. Die Turnschuhe wurden während der Kontrolle von der Polizei untersucht. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin/Bundespolizeiinspektion Köln Gegen 16 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Bundespolizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie die Frau (21) den am Boden Schlafenden (37) attackiert hatte. Sie trug dabei verdreckte Turnschuhe und ging wenig später teilnahmslos weiter, hieß es seitens der Polizei. Wenig später befragten die Einsatzkräfte den Geschädigten aus Nettersheim (Kreis Euskirchen) und untersuchten ihn. Unter anderem führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,2 Promille ergab. Köln Crime Nach brutaler Messer-Attacke auf 26-Jährigen: Polizei fahndet nach diesem Kölner Trio! Von den Tritten habe er nichts mitbekommen, erzählte er, wolle dennoch Anzeige erstatten. Daraufhin sichteten die Beamten die Videoaufzeichnungen, welche die Aussage der Zeugin bestätigten. Zu etwaigen Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Sie konnten die 21-jährige Tatverdächtige ausfindig machen. Diese zeigte sich allerdings "unkooperativ, verweigerte einen Atemalkoholtest und auch ihre Aussage", so die Polizei. Sie wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, als sie die Gewalttat beobachtet hatte. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "gefährlicher Körperverletzung" ein.

