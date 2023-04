Nach Geldautomaten-Sprengung: Polizei fahndet nach vier Flüchtigen!

Die Postbank-Filiale in der Wilhelmstraße wurde am Donnerstagmorgen Opfer einer Geldautomatensprengung. Von den Tatverdächtigen fehlt jede Spur. © Montage: Horst Konopke

Das kriminelle Quartett soll am Donnerstagmorgen gegen 5.10 Uhr mit einem dunklen Kombi vom Tatort in der Wilhelmstraße in Richtung Kempener Straße geflüchtet sein.

Binnen weniger Stunden haben die Beamten der Polizei Köln nun die vier Tatverdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die am frühen Morgen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder gar Hinweise zur Identität der vier Sprenger geben können, sollen sich telefonisch unter der 02212290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.