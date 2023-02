14.02.2023 13:54 Nach häuslicher Gewalt am Nachmittag: Mitbewohner finden 46-Jährige tot in ihrer Wohnung

Schock in der Nachbarschaft! In Bergisch Gladbach fanden Zeugen in der Nacht zum Dienstag eine leblose 46-Jährige. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Bergisch Gladbach - Schockmeldung aus Bergisch Gladbach! Bewohner eines Mehrfamilienhauses fanden in der Nacht zum Dienstag eine 46-Jährige leblos in ihrer Wohnung auf. Noch ist völlig unklar, ob die beiden festgenommenen Männer etwas mit dem Tod der 46-Jährigen zu tun haben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen die leblose 46-Jährige gegen kurz nach Mitternacht in ihrer Wohnung im Stadtteil Hand. Trotz des schnellen Erscheinens und umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau gegen 1.30 Uhr in ihrer Wohnung. Schon gegen 16 Uhr waren Einsatzkräfte der Polizei wegen häuslicher Gewalt in der Wohnung der Frau vorstellig geworden und nahmen einen 51-Jährigen - den ehemaligen Lebensgefährten der Frau - vorläufig fest. Köln Crime Nach Raub in Kölner Juwelier nahe dem Dom: Wer hat dieses Duo gesehen? Im Rahmen des akuten Einsatzes in der Nacht zu Dienstag nahmen die Polizisten dann eine weitere Person fest. Dabei handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen 49-jährigen Mitbewohner der Verstorbenen. Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

