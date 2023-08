08.08.2023 16:35 Nach Messerattacke auf Mitbewohner: 33-Jähriger in Asylunterkunft festgenommen

Nach einer heftigen Auseinandersetzung in Köln-Bayenthal am Montag ist ein 33-Jähriger einen Tag später in einer Asylunterkunft festgenommen worden.

Von Maurice Hossinger

Köln - Einen Tag nach einer Messerattacke auf einen 28-Jährigen in Köln-Bayenthal hat die Polizei einen mutmaßlichen Tatverdächtigen (33) festgenommen. Die Polizei konnte den Mann bei seiner Rückkehr in die Unterkunft festnehmen. (Symbolbild) © 123/madrabothair Der 33-Jährige soll am gestrigen Montag den 28-jährigen Mitbewohner in einer Asylunterkunft auf der Alteburger Straße mit einem Messer verletzt haben, teilte die Polizei mit. Ein dritter Mann (27), der ebenfalls an dem Streit beteiligt war, blieb hingegen unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 9.30 Uhr mit einem Messer auf seine Mitbewohner losgegangen sein, ehe er sich aus dem Staub gemacht hatte. Köln Crime Mann hält 23-Jährigem Messer an den Hals - Verdächtiger gefasst Am heutigen Dienstag gab die Polizei schließlich bekannt, dass der 33-Jährige bei seiner Rückkehr in die Unterkunft von den Beamten festgenommen werden konnte. Der mutmaßliche Messerstecher soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

