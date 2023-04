Neue Fährte nach Geldautomaten-Sprengung in Köln-Nippes: Polizei macht wichtigen Fund

Die Explosion hatte in der Postbank-Filiale am Nippeser Wilhelmplatz größeren Schaden angerichtet. © Horst Konopke

Die vier Verdächtigen, die vor einer Woche am frühen Donnerstagmorgen (13. April) den Automaten am Wilhelmplatz in Nippes in die Luft gejagt hatten, befinden sich weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Quartett, welches mit seiner Beute in einem dunklen Kombi in Richtung Kempener Straße weggefahren war.

Ebenjenes Auto wurde zwischenzeitlich gefunden!

Wie die Beamten am heutigen Donnerstag mitteilten, wurde bereits am Tag nach der Tat ein dunkler Toyota Auris mit eingeschlagenen Seitenscheiben an der Neuehrenfelder Liebigstraße sichergestellt.

Das Auto war in Höhe der Hausnummer 221 abgestellt worden. Nach Polizei-Angaben handelt es sich eindeutig um den gesuchten Fluchtwagen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Toyota in der Nacht auf Donnerstag nach 22 Uhr an der Nippeser Auguststraße gestohlen worden war - nur wenige Hundert Meter vom späteren Tatort entfernt.