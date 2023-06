Passanten finden 23-Jährigen mit Stichverletzungen auf Radweg - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Köln - Schrecklicher Fund in Köln-Nippes: Passanten haben am späten Dienstagabend einen 23-Jährigen schwer verletzt auf einem Radweg gefunden. Der Mann - mutmaßlich Opfer einer Messerattacke - musste mit einer Stichverletzung im Oberkörper ins Krankenhaus.

Der junge Mann soll sich zuvor durch laute Hilferufe bemerkbar gemacht haben, hieß es. Er wurde nur wenig später in einem Krankenhaus operiert.

Personen, die kurz vor Mitternacht in Köln-Nippes rund um die Werkstattstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich telefonisch unter der 02212290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern melden.