27.04.2023 10:56 Schwarzfahrer flüchtet vor Polizei und wehrt sich gegen Festnahme - dann kommt noch mehr ans Licht

Die Polizei hat am Mittwoch einen 23-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, der zuvor per Haftbefehl gesucht wurde.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend einen 23-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof fest. Der junge Mann war zuvor wegen Körperverletzung verurteilt und per Haftbefehl gesucht worden. Auffällig wurde er nun allerdings wegen anderer Delikte. Immer wieder wird die Polizei am Hauptbahnhof auf Straftäter aufmerksam. © Oliver Berg/dpa Der 23-Jährige soll ohne Fahrkarte mit dem RE7 von Dormagen nach Köln gereist sein. Mitarbeitende der DB wollten dann einen Ausweis von dem Mann sehen - doch auch diesen wollte er nicht vorzeigen. Kurzerhand alarmierte das Personal die Polizei am Hauptbahnhof. Als der Tatverdächtige die Beamten beim Aussteigen am Hauptbahnhof erblickte, nahm er die Beine in die Hand und machte sich aus dem Staub. Allerdings hatte der 23-Jährige die Rechnung ohne einen aufmerksamen Zeugen gemacht, der ihn kurzerhand ausbremste und der Polizei somit half, ihn zu schnappen. Köln Crime Courage teuer bezahlt: Mann will Streit schlichten, dann geht er bewusstlos zu Boden Auch während des Versuchs, den Flüchtigen zu fesseln, kam dieser nicht zur Ruhe und versuchte mit allen Mitteln, die Beamten an einer Verhaftung zu hindern. Letztendlich gelang es den Einsatzkräften doch und sie stellten im Rahmen einer Überprüfung seiner Personalien fest, dass der Mann vom Amtsgericht Betzdorf wegen Körperverletzung und Nichterscheinens zur Gerichtsverhandlung zu eineinhalb Jahren Knast verurteilt worden war. Nun muss sich der Schwarzfahrer auch noch wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstandes gegen Beamte verantworten.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa