Streit in Kölner Club endet blutig: 18-Jähriger landet mit Stichverletzungen in Klinik

Köln - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Kölner Club, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll, sind ein 18-Jähriger schwer und zwei weitere Männer (19 und 46 Jahre) leicht verletzt worden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Laut Mitteilung der Polizei soll es am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr in den Waschräumen des Clubs an der Venloer Straße zu einem Streit zwischen dem 18-Jährigen und dem 46-Jährigen gekommen sein.

Die Auseinandersetzung schaukelte sich dann offenbar derart hoch, dass die Männer sich gegenseitig geschlagen haben sollen. Dabei sei auch das Messer "mutmaßlich durch den Lebensälteren" eingesetzt worden, wie die Beamten berichteten.

Der 18-Jährige erlitt bei den Streitigkeiten Stich- und Schnittverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein 19-Jähriger, der den Streit nach eigener Aussage schlichten wollte, erlitt ebenso leichte Verletzungen, wie der 46-Jährige. Beide Männer seien ambulant von Rettungskräften behandelt worden.

Am Tatort fanden Polizisten ein Klappmesser, das zusammen mit der Kleidung aller Beteiligten sichergestellt wurde.

Der 46-jährige Kölner, der bereits per Haftbefehl wegen sexueller Belästigung durch die Kölner Staatsanwaltschaft gesucht worden sei, wurde festgenommen. "Auf Anordnung eines Richters wurde ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen", schilderte ein Sprecher.