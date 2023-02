15.02.2023 13:35 Totes Ehepaar in Köln-Lindenthal gefunden! Steckt Trennung hinter dem Verbrechen?

Schock in Köln-Lindenthal! Polizisten fanden am Dienstagabend ein lebloses Ehepaar in dessen Wohnung. War es Mord und anschließender Suizid?

Von Maurice Hossinger

Köln - Grausamer Fund in Lindenthal! Die Polizei fand am Dienstagabend ein totes Ehepaar in dessen Wohnung. Eine Mordkommission wurde eingerichtet und geht von einem brutalen Verbrechen aus. Ermittler müssen nun die genauen Hintergründe der Tat klären. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden die 42-Jährige und ihr 43-jähriger Ehemann am Abend gegen 22 Uhr in einem Wohnhaus gefunden. Ermittler der eingerichteten Mordkommission gehen derzeit davon aus, dass der Mann seine Ehefrau zunächst umgebracht haben soll, ehe er sich selbst das Leben nahm. Momentan wird eine Zeugenaussage überprüft, ob eine mögliche Trennung des Paares Grund für das schwere Gewaltverbrechen gewesen sein könnte. Weitere Angaben zu den Verstorbenen machte die Polizei aus persönlichen Gründen nicht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Selbstmorde oder erweiterte Suizide. Da die Polizei aber öffentlich über den Fall informiert und die Ermittlungen andauern, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123 oder unter www.telefonseelsorge.de.

