Mann grapscht Frau in Straßenbahn an die Brust und zerrt sie ins Freie, Zeugen schlagen ihn in die Flucht

Köln - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Samstagabend für widerliche Szenen in einer Straßenbahn und auf einem Parkplatz gesorgt. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm!

In einer Straßenbahn der Linie 9 soll der Mann die Frau sexuell belästigt und anschließend hinausgezerrt haben. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Gegen kurz nach 21 Uhr soll der Mann an der Haltestelle "Ostheim" hinter einer 58-Jährigen in die Straßenbahn der Linie 9 Richtung Königsforst gestiegen sein, ehe er ihr im Fahrtverlauf ungeniert an die Brust fasste und sich anschließend selbst entblößte.

An der Haltestelle "Rath-Heumar" zerrte er die Frau trotz heftiger Gegenwehr aus der Bahn. Aufmerksame Zeugen kamen der 58-Jährigen auf einem angrenzenden Parkplatz zur Hilfe und jagten den Tatverdächtigen in die Flucht.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: