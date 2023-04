05.04.2023 17:35 Während Einsatz in Kölner Brennpunkten: Polizei nimmt vier Diebe fest

Starker Auftritt der Polizei! Zahlreiche Einsatzkräfte gingen am Dienstag in Köln-Kalk und am Neumarkt entschlossen gegen Straßenkriminalität vor.

Von Maurice Hossinger

Köln - Durch ihre Präsenz und schnelles Handeln haben Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag in Köln-Kalk und am Neumarkt entschlossen gegen Straßenkriminalität gekämpft. Vier Personen wurden festgenommen. Ermittler der Polizei schnappten in Köln-Kalk und am Neumarkt nahe der Innenstadt zu. (Symbolbild) © 123rf/footoo Gemeinsam mit dem Zoll und der Kämmerei der Stadt Köln ging die Polizei im Rahmen des sechsstündigen Einsatzes entschlossen gegen kriminelle Banden vor. Los ging es gegen 16.20 Uhr in Köln-Kalk. Zwei junge Algerier im Alter von 20 und 26 Jahren rückten in den Fokus der Ermittler, weil sie einer Frau nach der Bahnfahrt der Linie 1 in Richtung Arcaden gefolgt waren. Als das Duo der Frau unbemerkt das Portemonnaie gestohlen hatte, griffen die zivilen Fahnder blitzschnell zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen auf der Kalk-Mülheimer-Straße fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte außerdem ein gestohlenes Handy. Auch auf dem Neumarkt schlugen die Ermittler gegen 17.30 Uhr eiskalt zu. Zwei verdächtige 20-Jährige interessierten sich außergewöhnlich stark für die Jacken und Taschen fremder Passanten. Als sie einen Mann plötzlich abrupt daran hinderten, über die Straße zu gehen, schlugen die Polizisten zu. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und dem Geschädigten sein nur wenige Augenblicke zuvor geklautes Handy zurückgegeben. Ein Versuch, sich der Festnahme zu widersetzen, scheiterte. Den Abschluss fand der mehrstündige Einsatz gegen 19.45 Uhr in Kalk. Während der Durchsuchung einer polizeibekannten Person fanden die Einsatzkräfte eine "Klautüte" sowie gestohlene Gegenstände - darunter auch ein Handy.

