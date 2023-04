Er umklammerte Frau in Kölner Park: Polizei fasst 15-Jährigen, Ermittler haben bösen Verdacht

Der 15-Jährige wurde im Kölner Nordpark geschnappt. (Symbolbild) © 123RF/blackosaka

Laut der Polizei ereignete sich der Übergriff um 0.25 Uhr in der Nacht zum vergangenen Sonntag im Nordpark in Köln-Nippes.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 15-Jährige unter den Augen der Einsatzkräfte eine Frau von hinten umklammert haben. Während sie sich losriss, um Hilfe schrie und weglief, nahmen die Polizisten die Verfolgung des Jugendlichen auf. Den Verdächtigen konnten sie nach kurzer Flucht schnappen und festnehmen.

Jedoch fehlt seitdem jegliche Spur der in etwa 50 Jahre alten Geschädigten, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Das hat allerdings noch einen weiteren Grund: Derzeit prüfen die Ermittler, ob der 15-Jährige im Zusammenhang zu einer Reihe von Sexualdelikten in den vergangenen Monaten stehen könnte.

Demnach kam es am 6. November in Niehl, am 27. November sowie am 25. Januar jeweils in Nippes und am 24. Januar abermals in Niehl zu Übergriffen auf Frauen, die entweder in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden unterwegs waren.

Da sich die Täter-Beschreibungen der Frauen decken, geht die Polizei den Hinweisen nach.