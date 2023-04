Erneute Razzia in Köln: Zoll hat zwei Großbaustellen im Visier

In Köln ist es am heutigen Dienstagmorgen erneut zu einer Großrazzia des Zolls gekommen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

In Köln ist es am heutigen Dienstagmorgen erneut zu einer Razzia des Kölner Zolls gekommen. Dies bestätigte Pressesprecher Jens Ahland gegenüber TAGe24.

Demnach haben die Fahnder zwei Großbaustellen im Kölner Stadtteil Braunsfeld ins Visier genommen. "Zudem sind wir auch in Bonn und Leverkusen unterwegs", so Ahland.



Zum einen handelt es sich um eine Baustelle an der Stolberger Straße/Ecke Josef-Lammerting-Allee sowie ein Gebäude an der Stolberger Straße.

Bereits am Ende der vergangenen Woche war es am Freitag und Samstag, gemeinsam mit der Stadt Köln, zu einer Großrazzia in der Innenstadt gekommen, bei der 20 Shishabars kontrolliert wurden. Dort kam es in allen Bars zu Verstößen.

Die Durchsuchungen sind Teil bundesweiter Zollkontrollen, die bereits seit Anfang März durchgeführt werden. Dabei wird vor allem gegen mögliche Schwarzarbeit vorgegangen.

Schwerpunkt der Razzien sind, ob alle Mitarbeiter den Mindestlohn erhalten und ob Kranken- sowie Sozialbeiträge gezahlt werden. Des Weiteren wird überprüft, ob sich alle Arbeiter legal in Deutschland aufhalten.