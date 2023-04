Erneute Razzia in Köln: Zoll überführt zahlreiche Personen

Das Hauptzollamt hat am heutigen Dienstag eine Großrazzia auf Baustellen durchgeführt. © Hauptzollamt Köln

In Köln ist es am heutigen Dienstagmorgen erneut zu einer Razzia des Kölner Zolls gekommen. Dies bestätigte Pressesprecher Jens Ahland gegenüber TAG24.

Demnach hatten die Fahnder Baustellen in Köln, Leverkusen, Bonn, im Rheinisch-Bergischen-Kreis und im Oberbergischen Kreis ins Visier genommen.



"30 Beschäftigte ohne Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis haben wir auf nur einer Baustelle in Köln angetroffen. Das hatten wir bisher noch nie. Die Männer aus Georgien und Bosnien waren als Bauhelfer und Monteure eingesetzt. In Wermelskirchen stießen wir auf weitere sieben illegal beschäftigte Osteuropäer, welche Innenausbauarbeiten durchführten", so der Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Ermittlungen würden sich nun in erster Linie gegen die Arbeitgeber der Männer richten. Über die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen entscheide jetzt die zuständige Ausländerbehörde.

Bereits am Ende der vergangenen Woche war es, gemeinsam mit der Stadt Köln, zu einer Großrazzia in der Innenstadt gekommen, bei der 20 Shishabars kontrolliert wurden. Dort kam es in allen Bars zu Verstößen.