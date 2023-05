Feldhockey: Vier Mazkour-Tore sichern Köln das Final Four um die Meisterschaft

Köln – Die Herren von Rot-Weiss Köln stehen erneut im Final Four der 1. Feldhockey-Bundesliga. Der Meister setzte sich am Sonntag im entscheidenden dritten Viertelfinale zu Hause mit 5:3 (3:0) gegen den Berliner HC durch.

Die Kölner Damen hatten bereits am Samstag den Halbfinaleinzug mit einem 2:0 über den Berliner HC perfekt gemacht.

Der Düsseldorfer HC unterlag im entscheidenden dritten Play-Down-Spiel beim TSV Mannheim Hockey mit 1:3 (1:3) und steigt damit wieder in die 2. Bundesliga Nord ab.

Der Crefelder HTC verpasste hingegen nach seinem 2:3 im Penaltyschießen beim Endrunden-Gastgeber Mannheimer HC die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2015. Bereits am Samstag hatte der CHTC nach dem überraschenden Hinspiel-Sieg den Shootout mit 0:2 verloren.

"Wir haben das gut gemacht und in beiden Heimspielen gezeigt, dass wir der Favorit sind", sagte Nationalspieler Christopher Rühr (29). Am Samstag hatten die Kölner Berlin mit 2:0 besiegt und somit nach der 2:3-Niederlage im ersten Duell ein drittes Spiel erzwungen.

"Das fühlt sich sehr gut an. Wir haben verdient gewonnen und wollen weiterhin an unsere Leistung aus der Rückrunde anknüpfen", sagte Nationaltorhüterin Julia Sonntag (31). Titelverteidiger Düsseldorfer HC war hingegen mit 1:4 im Penaltyschießen vorzeitig am UHC Hamburg gescheitert.

Herren-Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim sicherte sich den Klassenverbleib durch ein 5:0 in den Play-Downs gegen den Münchner SC.