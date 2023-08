13.08.2023 17:43 13.765 Riesige Rauchwolke über Leverkusen: Warnstufe "Gefahr", 150 Feuerwehrleute im Einsatz

In einem Gewerbegebiet in Leverkusen ist in der Halle einer Bäckerei am heutigen Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke ist schon von weitem zu sehen.

Von Nicole Reich

Leverkusen – In Leverkusen (bei Köln) ist am heutigen Sonntag ein großes Feuer ausgebrochen! Die Warnstufe wurde erhöht. Über der brennenden Lagerhalle in Leverkusen hat sich eine riesige Rauchwolke gebildet. © Patrick Schüller Laut Feuerwehr ist es im Gewerbebetrieb Fixheide im Stadtteil Quettingen am Nachmittag zu dem Brand gekommen. Dort steht eine Brotfabrik an der Maybachstraße in Flammen. Die Feuerwehr ist mit rund 150 Einsatzkräften vor Ort, die den Brand von außen über eine Drehleiter bekämpfen. Teilweise schlugen die Flammen aus den Fenstern der Halle, die mittlerweile teilweise eingestürzt ist. Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadtteile Bürrig, Küppersteg, Rheindorf und Opladen werden dazu aufgefordert, die Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Köln Feuerwehreinsatz Erdgeschoss-Wohnung fängt plötzlich Feuer - Sieben Personen verletzt Das betroffene Gebiet soll weiträumig gemieden werden. Eine Anwohnerin im Umfeld der Bäckerei ist nach Angaben einer Feuerwehr-Sprecherin wegen Kreislaufproblemen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Mitarbeiter des Unternehmens wurden nach ersten Einschätzungen nicht verletzt. Im Inneren der Brotfabrik brennt es lichterloh. © Patrick Schüller Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und bekämpft den Brand über eine Drehleiter. © Daniel Evers/Wuppervideo Diese Leverkusener Gebiete sind von der Warnung betroffen. © Screenshot/NINA Warnapp Feuerwehr erhöht Warnstufe, Rußniederschläge in Leverkusen "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", hieß es zunächst in der Warn-App NINA. Wenig später wurde der Status jedoch aktualisiert und die Warnstufe auf "Gefahr" erhöht. Laut der letzten Meldung von 16.44 Uhr kommt es vereinzelt zu Rußniederschlägen im Stadtgebiet. Wie lange die Löscharbeiten in dem Gebiet noch andauern sollen, war zunächst unklar. Bei "X" (ehemals Twitter) posteten User Fotos von der großen Rauchwolke, die bis nach Köln zu sehen ist. Der Leverkusener Chempark bestätigte, dass eine Lagerhalle brennt - jedoch nicht im Chempark selbst. Das volle Ausmaß des Brandes sowie die Ursache sind bislang nicht bekannt. Erstmeldung von 15.05 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.43 Uhr

Titelfoto: Patrick Schüller