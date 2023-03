Flüchtiger Laptop-Dieb kommt nicht weit: Polizistin erkennt ihn wieder

Köln - Nach dem Motto "man sieht sich immer zweimal im Leben" wurde am Donnerstagmittag ein Dieb am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, der es bereits am Vortag auf einen Laptop abgesehen hatte.

Der geortete Laptop sowie weiteres Diebesgut konnte bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin/Bundespolizeiinspektion Köln

Am frühen Mittwochmorgen wurde einer Frau am Kölner Hauptbahnhof der Laptop gestohlen, während ihr Schnellzug für einen Halt am Gleis stoppte. Polizeiangaben zufolge, wurde sie während des Stopps von außen durch die Scheibe von einem Mann abgelenkt, während sich sein Komplize im Zug ihres Laptops annahm.

Die Frau und ihr Mann alarmierten umgehend die Polizei, woraufhin ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden konnte und noch am selben Tag in Untersuchungshaft wanderte. Sein Komplize konnte fliehen.

Am Donnerstag dann die Wende in dem Fall:

Die Landespolizei Köln hatte nach einem angezeigten Diebstahl ein Hotelzimmer durchsucht, da das männliche Opfer dort seinen gestohlenen Laptop ortete. Im Zimmer trafen die Einsatzkräfte auf drei Personen.

Der Geschädigte gab an, zuvor am Hauptbahnhof bestohlen worden zu sein. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin auf der Wache am Bahnhof vernommen, wo eine Bundespolizistin den Täter vom Vortag erkannte, da sie zu diesem Zeitpunkt im Dienst gewesen war und die Bilder einer Überwachungskamera gesichtet hatte.

Der 38-jährige Tatverdächtige und sein 28-jähriger Kompagnon sollen nun ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt werden.