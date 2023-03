Groß-Razzia auf dem Bahnhofsvorplatz - mehrere Branchen im Visier

Köln - 120 Zollbeamte sind aktuell an einer Groß-Razzia auf dem Bahnhofsvorplatz beteiligt. Bei den Kontrollen handelt es sich um eine bundesweite Mindestlohnsonderprüfung .

120 Zollbeamte sind aktuell an einer Groß-Razzia in Köln beteiligt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Mit einem Großaufgebot von Beamten kontrolliert der Zoll aktuell die zahlreichen Taxis auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln.

Der Grund ist eine bundesweite Mindestlohnsonderprüfung. "Wir kontrollieren hier die Branchen, die besonders von Mindestlohnverstößen betroffen sind", erklärt Jörg Simon, Leiter des Hauptzollamtes Köln, der sich vor Ort einen Eindruck der Lage macht.

Derzeit sind 120 Zollbeamte im Einsatz. Die Razzia bezieht sich jedoch nicht nur auf die Taxifahrer, sondern auch der Einzelhandel und Gastronomiebetriebe werden durchsucht und stehen im Fokus des Zolls.

Neben dem Hauptbahnhof wird auch noch in Deutz, am Eigelstein und an der Neusser Straße kontrolliert.

Bei dem Einsatz beteiligen sich alle Hauptzollämter. Überprüft wird die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns von zwölf Euro pro Stunde.