Karnevalsauftakt in Köln: Die ersten Jecken sind in der Stadt!

Karnevalsauftakt in Köln: Im Live-Ticker hält TAG24 Euch über die aktuellen Geschehnisse in der Domstadt auf dem Laufenden.

Von Alina Eultgem

Köln - Nach mehr als neun Monaten Pause haben am heutigen Dienstag wieder die Jecken das Sagen. Der 11.11. läutet auch in diesem Jahr wieder die neue Karnevals-Session in Köln ein. In unserem Live-Ticker halten wir Euch über das bunte Treiben in der Domstadt auf dem Laufenden!

In der Karnevalshochburg Köln feiern Tausende Jecken am Dienstag den Auftakt in die Session. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa Traditionell markiert der 11. November um 11.11 Uhr den Startzeitpunkt für das jecke Treiben im Rheinland. Bis zum Karnevalsdienstag im Februar 2026 finden zahlreiche Feiern, Umzüge und Sitzungen in Köln und im Umland statt. Die Polizei ist auch zum heutigen Karnevalsauftakt wieder im Großeinsatz. Nach eigenen Angaben sind sie mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Zudem hat die Stadt Köln mehr als 1200 Sicherheitskräfte beauftragt, die in den Party-Hotspots in der Altstadt und in der Zülpicher Straße unterwegs sein werden. Köln Jecker Ansturm auf die Bahnhöfe: Zusätzliche Züge am 11. November Gerechnet wird wieder mit zehntausenden Feiernden. Besonders in der Altstadt und im Studentenviertel dürfte es voll werden. In unserem TAG24-Liveticker findet ihr alle Entwicklungen rund um den 11.11. in Köln zum Nachlesen.

8.15 Uhr: Erste Jecken in Köln gesichtet

Mehrere Stunden vor dem Start der fünften Jahreszeit sind in Köln bereits in der Dunkelheit die ersten kostümierten Jecken aufgetaucht. Eine Gruppe von Männern in bunten 80er-Jahre Trainingsanzügen erklomm gegen 8 Uhr die Treppe zur Domplatte. Clowns liefen durch die Fußgängerzone.

Die ersten Karnevalisten wurden am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Domplatte gesichtet. © Henning Kaiser/dpa

7.55 Uhr: Stadt Köln verbietet Drohnen am 11.11.

Zum Schutz der Feiernden und zur Gefahrenabwehr hat die Stadt Köln in Abstimmung mit der Polizei eine Allgemeinverfügung erlassen: Am 11. November 2025 ist das Mitführen von Drohnen strikt untersagt. Das Verbot gilt von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr des Folgetags in allen Karnevals-Hotspots – darunter die Altstadt-Nord, die Südstadt und das Zülpicher Viertel.

7.30 Uhr: An diesen Plätzen herrscht Glasverbot in Köln

Zum Start des Straßenkarnevals gilt in Köln wieder ein umfassendes Glasverbot. In der Altstadt und im Zülpicher Viertel dürfen zwischen 8 Uhr am 11.11. und 8 Uhr am Folgetag keine Glasflaschen oder Gläser mitgeführt werden. Auch im Inneren Grüngürtel sowie im Hiroshima-Nagasaki-Park sind Glasbehälter von 8 bis 22 Uhr verboten. In der Südstadt bittet die Stadt um einen freiwilligen Glasverzicht. Speisen und Getränke dürfen weiterhin mitgebracht werden, allerdings nur in PET-Flaschen oder Dosen. Vor den Sperrzonen stehen Sammelbehälter bereit, um Glas ordnungsgemäß zu entsorgen und Bußgelder zu vermeiden. Unter dem Motto "Fläschbäck - zurück in den Kreislauf" ruft die Stadt gemeinsam mit Initiativen wie Zero Waste Köln dazu auf, Pfand- und Altglas am Gürzenich (Gürzenichstraße 18–20) abzugeben – der Erlös geht an den guten Zweck.

7.04 Uhr: So rollt die KVB am 11.11. durch den jecken Ausnahmezustand

Zum Start der Karnevalssession am 11. November passt die KVB ihren Fahrplan an – einige Linien werden umgeleitet oder halten nicht wie gewohnt. Wird es am Heumarkt zu voll, kann die Haltestelle kurzfristig gesperrt werden. Die Linie 5 stoppt ab 7 Uhr nicht mehr am "Rathaus", die 9 fährt wegen der Sperrung am Zülpicher Platz eine Umleitung. Auch bei den Linien 12, 15, 16, 17 und 18 kommt es zu Ausfällen oder Änderungen. Auf mehreren Buslinien sind ganztägig Gelenkbusse unterwegs, teils mit Umleitungen über den Rheinufertunnel. Rund 250 KVB-Mitarbeitende sollen am Dienstag dafür sorgen, dass trotz Karnevalstrubel alles möglichst reibungslos läuft.

6.35 Uhr: Polizei setzt auf Präsenz und klare Regeln

Neben dem Kwartier Latäng und den Ringen wird die Polizei auch in der Altstadt stark vertreten sein. Im Fokus stehen dabei Messer, Waffen und täuschend echt wirkende Anscheinswaffen. Bedeutet: Schon das bloße Mitführen von Taschenmessern, Pfeffersprays, Schreckschusspistolen oder anderen ähnlichen Gegenständen ist verboten. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Anzeige oder eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro. Um die Sicherheit auch außerhalb der Waffenverbotszonen zu gewährleisten, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Feiernden: Wer bemerkt, dass jemand Streit sucht, soll frühzeitig Sicherheitskräfte informieren. Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gibt es laut Polizei derzeit nicht. Wie schon in den Vorjahren wird die Synagoge nahe dem Studentenviertel besonders geschützt.

6.04 Uhr: So spielt das Wetter zum Karnevalsauftakt