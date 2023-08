40-Jähriger schlägt Opfer (55) brutal ins Gleisbett - dann fährt S-Bahn ein

Köln - Wegen versuchten Mordes haben Beamte der Bundespolizei am Dienstagmittag (8. August) in Köln einen Mann (40) festgenommen.

Die brutale Tat ereignete sich am Dienstagmittag (8. August) gegen 12.30 Uhr an der Kölner S-Bahn-Haltestelle "Hansaring". (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Stellungnahme mitteilten, soll der polizeibekannte 40-Jährige gegen 12.30 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle "Hansaring" in der Innenstadt einem 55-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Infolge der brutalen Attacke stürzte das Opfer in das Gleisbett. Noch bevor die einfahrende S-Bahn eine Notbremsung einleiten konnte, gelang es aufmerksamen Zeugen, den Verletzten zurück auf den Bahnsteig zu ziehen.

Der 40-jährige Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber wenig später in der Nähe von den Bundespolizisten festgenommen werden.

Die Kölner Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt.