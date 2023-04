Kölner Fitnessmesse "FIBO" begeistert Fans und Veranstalter: "Das ist für uns ein Mega-Erfolg!"

Trotz der durchtrainierten Massen, die am Samstag und Sonntag in die zahlreichen Hallen strömen und ihren Fitness-Helden zujubeln dürften, steht die FIBO noch nicht ganz auf dem Niveau alter Tage. "Noch liegen wir drunter. Ich würde sagen, dass wir erst 2025 wieder auf dem Niveau von 2019 ankommen werden", prognostizierte Frank.

Knapp 900 Aussteller buhlen an diesem Wochenende um die Gunst der Aufmerksamkeit bei den erwartenden zehntausenden Besuchenden. "Alleine der Samstag ist mit 50.000 verkauften Tickets ausverkauft. Für Sonntag gibt es zwar noch vereinzelt Tickets, dennoch ist es für uns aber schon ein Mega-Erfolg", so Silke Frank, Event-Direktorin der FIBO im persönlichen Interview.

Noch bevor alle hungrigen und adrenalingeladenen Fitness-Junkies die Tore der Messe in Köln-Deutz am Samstagmorgen betreten durften, haben wir uns für Euch ins Getümmel geworfen und dabei jede Menge Eindrücke gesammelt.

Neben dem klassischen Stählen der Muskeln standen in einigen Hallen auch Joggen oder spezielle Vorträge im Fokus. © Montage: TAG24/Maurice Hossinger

Sage und schreibe 145.000 Menschen fanden im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie den Weg nach Köln-Deutz, um sich von Bodybuildern Markus Rühl (51), Ralf Moeller (64) oder auch Sophia Thiel (28) Tipps und Tricks zum idealen Muskelaufbau und einen Gratis-Shaker abzuholen.

"Die Masse an Besuchenden orientiert sich auch an der Fläche. Und da wir zwei Hallen gar nicht belegt haben, fällt die Besucherzahl in diesem Jahr auch nicht ganz so hoch aus wie im Vergleich zu 2019."

Befeuert durch die überstandene Corona-Pandemie erkennt die boomende Fitnessbranche auch einen Trend hin zum klassischen Outdoor-Sport, erklärte uns Silke Frank: "Durch Corona ist das Bewusstsein für Gesundheit massiv gestiegen - das spiegelt sich auch in unserem Angebot wider. 85 Prozent unserer Inhalte sind auf das Kern-Thema Gesundheit ausgerichtet."

Für Frank findet Sport aber nicht nur an Hantelbänken, Brustpressen oder auf dem Laufband statt - die Mischung macht's! "Jede Person sucht für sich das Richtige. Home-Fitness und Outdoor-Sport existiert friedlich nebeneinander."