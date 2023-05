Sensation im Kölner Zoo: Es gibt äußerst seltenen Nachwuchs bei den Echsen

Köln - Der Kölner Zoo hat einen großen Erfolg zu verbuchen: Vor Kurzem wurden dort sechs äußert seltene Vietnamesische Krokodilschwanzechsen geboren. In freier Wildbahn leben von ihnen gerade einmal noch 150 bis 200 Exemplare.

Insgesamt sind im Kölner Zoo inzwischen 31 Vietnamesische Krokodilschwanzechsen zur Welt gekommen. © Prof. Dr. Thomas Ziegler

Der Kölner Zoo hat sich das Thema Artenschutz vor vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Jegliche Arten und Rassen werden demnach mit Fürsorge gepflegt und gezüchtet. Unter ihnen auch die kleinen Echsen aus Vietnam, die gerade einmal vor 20 Jahren in Vietnam entdeckt wurden. Zuvor war die Art lediglich in China untersucht worden.

Kölns Aquariumskurator Thomas Ziegler leitete damals die Forschungseinheit und kümmert sich seither um die Züchtung der seltenen Echsen, die ihren Namen aufgrund der an ein Krokodil erinnernden Schwänze erhielten.

Im Kölner Zoo sind seit der Entdeckung der Tiere 31 Echsen zur Welt gekommen. Das entspreche laut Angaben des Zoos in etwa 15 bis 20 Prozent des weltweiten Bestandes der Vietnamesischen Krokodilschwanzechsen.

Nicht nur in Köln kümmert man sich um die Nachzucht, auch in Nordvietnam wurde eine Zuchtstation aufgebaut.

"Ziel ist es, an möglichst vielen Stellen stabile Reservepopulationen in Menschenhand aufzubauen, die dann in das Ursprungsgebiet zur Stärkung der Naturbestände rückgeführt werden können", erklärt der Zoo sein Vorhaben.