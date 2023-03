Tumor wurde lebensbedrohlich: Kölner Zoo muss sich von uraltem Äffchen verabschieden

Mit 33 Jahren hat Evi also einen kleinen Rekord aufgestellt.

Zwar wird die Lebenserwartung von Haubenlanguren nur geschätzt, jedoch erreichen sie in freier Wildbahn ein ungefähres Alter von 20 Jahren.

Daraufhin trafen Evis Pfleger und Ärzte die Entscheidung, die "kleine Oma" einzuschläfern. Bei Gästen und Tierpflegern sei sie sehr beliebt gewesen, berichtet der Zoo in einem kurzen Statement. "Mach et joot, 'Evi'", lautet der abschließende Satz der traurigen Meldung.

Am Dienstag verabschiedeten sich Evis Pfleger von der rüstigen Oma, die 2015 aus dem Stuttgarter Zoo ins Rheinland gezogen war.

Die Waldbewohner leben in ganz Südostasien und sind auch in Südchina, auf Borneo sowie Bali zu finden. Mit ihrem langen Schwanz klettern sie durch die Wipfel der Bäume und werden in etwa 40 bis 80 Zentimeter groß. Männchen werden meist um einiges größer als ihre weiblichen Artgenossen.

Ihren Namen verdanken die Haubenlanguren ihrer eigentümlichen Frisur, die sich wie eine Haube um ihr Gesicht aufrichtet. Auf ihrem Ernährungsplan stehen vorwiegend Blätter, Früchte sowie Knospen.