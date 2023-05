Kostümiert in den kalten Strom: 130 Menschen treiben in Köln den Rhein hinunter

Köln - Geschützt mit Neoprenanzügen und teils kostümiert sind am Donnerstag Schwimmerinnen und Schwimmer in Köln ins kalte Wasser des Rheins gestiegen.

Verkleidet oder kostümiert schwimmen die rund 130 Teilnehmer von der Südbrücke bis zur Zoobrücke im 15 Grad kalten Wasser durch den Rhein. © Roberto Pfeil/dpa

Gut 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich beim traditionellen Rheinschwimmen unter Brücken hindurch und am Dom vorbei den Strom hinuntertreiben, wie Manuela Kronenberg vom Deutschen Unterwasser-Club (DUC) Köln erklärte.

Das Spektakel wird jedes Jahr an Christi Himmelfahrt beziehungsweise am Vatertag in der Domstadt veranstaltet.

Die Wassertemperatur habe etwa 15 Grad betragen, sagte Kronenberg. Mit den Neoprenanzügen seien aber alle gut gerüstet gewesen, "dann geht's".

Schwimmen im Rhein ist gefährlich. Im Sommer gibt es regelmäßig Todesfälle, weil Menschen die Strömung unterschätzen. Beim Rheinschwimmen sind laut dem DUC ein Neoprenanzug und Flossen Pflicht für die Teilnehmer.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer wurden außerdem von Wasserschutzpolizei und Wasserrettern in Booten begleitet.