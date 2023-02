Jede Menge Zuschauer und Top-Stimmung beim Rosenmontagszug

In Köln gibt es dieses Jahr am Rosenmontag ein rundes Jubiläum - und eine damit verbundene Premiere!

Köln/Düsseldorf/Mainz - Zwei Jahre waren die Rosenmontagszüge durch Corona lahmgelegt, doch jetzt rollen sie wieder. In Köln gibt es dieses Jahr ein rundes Jubiläum - und damit verbunden eine Premiere.

Auch beim Kölner Dreigestirn war die Stimmung am Rosenmontag blendend. © Oliver Berg/dpa Erstmals seit drei Jahren setzen sich am Montag wieder die Rosenmontagszüge in Bewegung. 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gegeben. Daran hatte sich eine Viertelmillion Menschen beteiligt. Diesmal ist der Krieg das am häufigsten aufgegriffene Thema auf den großen Persiflagewagen. Köln Kultur & Leute Nach vier Jahren Pause: Schull- un Veedelszöch ziehen endlich wieder durch Köln Es wird damit gerechnet, dass die Züge wie in der Vor-Corona-Zeit von Hunderttausenden Zuschauern an der Wegstrecke verfolgt werden. In Köln, wo sich der größte deutsche Karnevalszug durch die Stadt windet, ist die Polizei mit 2000 Beamten auf den Beinen. Der Kölner Rosenmontagszug feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen und rollt deshalb erstmals über den Rhein. Bisher bewegte der sich immer nur auf linksrheinischem Stadtgebiet.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes mussten am Rosenmontag mehrmals durchgreifen und den Weg für den Zug frei machen, der zum Teil von Falschparkern blockiert wurde. So ließen die Kräfte insgesamt 65 Fahrzeuge abschleppen und stellten 199 schriftliche Verwarnungen aus, wie ein Sprecher der Stadt am frühen Abend mitteilte. 85 Fahrräder, die den Zugweg behinderten, seien zudem weggeflext worden.

Rund um die Severinstraße kommt es derzeit zu leichten Verzögerungen. Grund dafür ist der ein Wagen der Reitercorps Jan von Werth, der sich nach dem Zug auf der Severinstraße festgefahren hat. Daher kommt es im rückläufigen "Zochs" zu zeitlichen Abweichungen.

Neben der Zugstrecke in Deutz und der Severinstraße sind nun auch di Zugänge zur Zülpicher Straße gesperrt worden. Das teilte die Stadt Köln nun offiziell mit. Darüber hinaus ist die Luxemburger Straße stadtauswärts für den Verkehr gesperrt worden. Die Stadt gab an, dass die Kapazitätsgrenze des Kwatier Latäng erreicht wäre.

Rund sechs Stunden nach dem Start in Köln-Deutz ist der erste Wagen schon im Ziel angekommen. Gegen 15.02 Uhr rollte die erste Truppe über die imaginäre Ziellinie am Chlodwigplatz. Auch das Karnevals-Motto für 2024 wurde indes schon mitgeteilt! Im kommenden Jahr gehen die Wagen unter dem Motto "Wat e Theater – wat e Jeckespill" an den Start.

Wie schon im Laufe des Vormittags gab die Stadt Köln nun auch erste Informationen zur Severinstraße bekannt. Auch dort ist mittlerweile die Kapazitätsgrenze erreicht - daher wurden alle Zugänge gesperrt. Die Südseite der Hohenzollernbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr „Einbahnstraße“ von Deutz Richtung Innenstadt/Dom. Die Nordseite ist „Einbahnstraße“ in der Gegenrichtung. Radfahrende sollen ihre Drahtesel schieben – in beiden Richtungen.



Neben den hunderttausenden Jecken am Straßenrand sind auch die Kicker vom 1. FC Köln samt Trainer Steffen Baumgart (51) mit von der Partie. Im Gespräch mit WDR-Moderator und Fußball-Fachmann Sven Pistor (50) gab der 51-Jährige die klare Partyrichtung vor: "Alles auf Angriff heute! Wir gehen nach vorne und nicht in die Defensive und hauen alles raus was da ist", so der Publikumsliebling. Trotz der 0:3-Klatsche beim VfB Stuttgart am vergangenen Samstag wollen die Geißböcke ihre Zeit auf dem Rosenmontagszug trotzdem genießen. "Wir wollen einfach Spaß haben und feiern", sagte Baumgart.

Wie die Stadt Köln mitteilte, seien die Zugänge zur Zugstrecke in Köln-Deutz inzwischen gesperrt worden. Grund dafür ist das Erreichen der Maximalkapazität. Folgende Zugänge sind von den Sperrungen betroffen: Neuhöffer Straße, Opladener Straße und Deutzer Freiheit. Die Zugänge zur Deutzer Brücke bleiben allerdings vorerst frei.

Nicht nur Dschungelcamp-Teilnehmer Papis Loveday (46) tourt am Rosenmontag durch Köln. Auch Moderator Johannes B. Kerner (58) ist auf dem fast neun Kilometer langen Zoch unterwegs. Aber nicht in irgendeiner Funktion! Der 58-Jährige fährt nach eigener Aussage erstmals auf einem Wagen mit und darf Kamelle in die Menge schmeißen. "Für einen geborenen Rheinländer, der die ersten 14 Jahre im Rheinland gelebt hat, ist das natürlich ein kleiner Lebenstraum, der in Erfüllung geht", sagte der gebürtige Bonner.

Model Papis Loveday (46) erlebt beim Kölner Rosenmontagszug das komplette Gegenprogramm zu seiner Zeit im RTL-Dschungelcamp. Die Reality-Show, in der Promis bei Reis und Bohnen in einem Lager darben müssen, sei viel härter als ein Karnevalsumzug, sagte der 46-Jährige, der am Montag auf einem der bunten Wagen mitfahren durfte, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch eine jüdische Gemeinde ist anlässlich des 200-jährigen Jubiläums in diesem Jahr mit einem Wagen am Start. Der Wagen - mit einem siebenarmigen Leuchter versehen - sei bereits 2021 im Jubiläumsjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" gebaut worden, teilte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval mit. "Gerade im Jahr des 200. Jubiläums des Kölner Karnevals ist und wieder einmal bewusst geworden, wie sehr auf der Festkomitee sich in der Nazi-Zeit hat instrumentalisieren lassen. Umso wichtiger sei es, daran zu erinnern, dass jüdisches Leben seit 1700 Jahren in Deutschland fest verwurzelt sei", teilte Karnevals-Präsident Christoph Kuckelkorn mit.