Kölner Rosenmontagszug deutlicher länger unterwegs als geplant

Der Kölner Rosenmontagszug, der dieses Jahr sein 200-jähriges Bestehen feierte, startete erstmals im rechtsrheinischen Deutz und fuhr dann über den Rhein in die linksrheinische Innenstadt.

Immer wieder hätten aber begeisterte Karnevalisten den Zug mit 12.000 Teilnehmern aufgehalten. Das habe wohl zu dem Zeitverzug geführt. Hunderttausende Zuschauer standen an der Strecke. Eine genaue Zahl zu nennen, sei nicht möglich, so das Festkomitee Kölner Karneval.

Vor Corona sei die Veranstaltung immer gegen 18 Uhr beendet gewesen. Diesmal hatte es allerdings auch eine andere Wegführung gegeben. "Der Zug war zwar 900 Meter länger, aber die Streckenführung hatte weniger Kurven", sagte eine Sprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

Der Rosenmontagszug in Köln ist deutlich länger unterwegs als geplant. Nach Angaben des Festkomitees Kölner Karneval soll der 8,5 Kilometer lange Zug erst weit nach 20 Uhr das Ziel in der Südstadt erreichen.

Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fahndet nach dem Täter.

Bei einem Streit am Rande des Kölner Rosenmontagszugs ist ein 30-Jähriger mutmaßlich mit einem Messer attackiert worden und hat dabei Verletzungen am Hals erlitten .

Auch in Köln drängten die Jecken sich auf den Straßen, sammelten fleißig Kamelle, schunkelten und feierten gemeinsam die fünfte Jahreszeit.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval schätzte die Besucherzahl auf etwa 600.000. Eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval sagte dagegen, es sei unmöglich, die Zuschauerzahl seriös zu schätzen. Es herrsche aber "sehr, sehr großer Andrang" - noch mehr als in den Jahren vor Corona.

Zwei Jahre mussten die Narren wegen Corona auf ihren höchsten Feiertag verzichten, aber nun hatte das Warten ein Ende: Die Rosenmontagszüge feierten am heutigen Montag ein Comeback im Sonnenschein.

So ließen die Kräfte insgesamt 65 Fahrzeuge abschleppen und stellten 199 schriftliche Verwarnungen aus, wie ein Sprecher der Stadt am frühen Abend mitteilte. 85 Fahrräder, die den Zugweg behinderten, seien zudem weggeflext worden.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes mussten am Rosenmontag mehrmals durchgreifen und den Weg für den Zug frei machen, der zum Teil von Falschparkern blockiert wurde.

Darüber hinaus ist die Luxemburger Straße stadtauswärts für den Verkehr gesperrt worden. Die Stadt gab an, dass die Kapazitätsgrenze des Kwatier Latäng erreicht wäre.

Neben der Zugstrecke in Deutz und der Severinstraße sind nun auch di Zugänge zur Zülpicher Straße gesperrt worden. Das teilte die Stadt Köln nun offiziell mit.

Auch das Karnevals-Motto für 2024 wurde indes schon mitgeteilt! Im kommenden Jahr gehen die Wagen unter dem Motto "Wat e Theater – wat e Jeckespill" an den Start.

Rund sechs Stunden nach dem Start in Köln-Deutz ist der erste Wagen schon im Ziel angekommen. Gegen 15.02 Uhr rollte die erste Truppe über die imaginäre Ziellinie am Chlodwigplatz.

Die Südseite der Hohenzollernbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr „Einbahnstraße“ von Deutz Richtung Innenstadt/Dom. Die Nordseite ist „Einbahnstraße“ in der Gegenrichtung. Radfahrende sollen ihre Drahtesel schieben – in beiden Richtungen.

Neben den hunderttausenden Jecken am Straßenrand sind auch die Kicker vom 1. FC Köln samt Trainer Steffen Baumgart (51) mit von der Partie.

Im Gespräch mit WDR-Moderator und Fußball-Fachmann Sven Pistor (50) gab der 51-Jährige die klare Partyrichtung vor: "Alles auf Angriff heute! Wir gehen nach vorne und nicht in die Defensive und hauen alles raus was da ist", so der Publikumsliebling.

Trotz der 0:3-Klatsche beim VfB Stuttgart am vergangenen Samstag wollen die Geißböcke ihre Zeit auf dem Rosenmontagszug trotzdem genießen. "Wir wollen einfach Spaß haben und feiern", sagte Baumgart.