27.07.2023 14:25 Musik-Hammer in der Lanxess Arena - Dieser US-Megastar kommt im September nach Köln

In der Lanxess Arena tritt in rund zwei Monaten Weltstar Snoop Dogg auf! Der Musiker gibt nur ein Konzert in Deutschland.

Von Maurice Hossinger

Köln - Musikfans aufgepasst! Weltstar Snoop Dogg (51) kommt im September in die Kölner Lanxess Arena. Der US-Amerikaner kommt lediglich für eine Show nach Deutschland. Snoop Dogg wird am 21. September die Bühne in der Lanxess Arena rocken. © Lynne Sladky/AP/dpa Am 21. September tritt der Rapper - 2022 in der Halftime-Show beim Super Bowl aktiv - für ein exklusives Konzert in der Domstadt auf. "Snoop Dogg ist wohl ein Name, zu dem man nicht viel erklären muss. Er hat so viele Facetten der Musik berührt und zahllose Erfolge vorzuweisen. Dass er nun für eine einzige Show nach Deutschland zurückkehrt und dafür Köln als Ort des Geschehens ausgewählt hat, macht uns super glücklich und wir freuen uns riesig auf dieses Highlight", erklärte Stefan Löcher, Geschäftsführer von FKP Scorpio. Tickets für das exklusive Konzert in Köln sind ab dem 31. Juli erhältlich.

