Rosenmontagszug am Rhein im Ticker: Über Köln lacht die Sonne - Verspätung von über 45 Minuten

Zum Höhepunkt im Karneval rollen wieder kilometerlange Rosenmontagszüge durch die Städte, wie hier im letzten Jahr in Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

Es ist DAS Highlight der Karnevalszeit in Köln: Der Rosenmontagszug!

Startschuss in diesem Jahr ist um 10 Uhr am Chlodwigplatz in der Südstadt. Voraussichtlich gegen 13.45 Uhr sollen die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann den Endpunkt an der Mohrenstraße erreichen.

Die Stadt rechnet mit rund 11.500 Zug-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern, 1446 davon auf den Festwagen.

Mit dabei sind auch wie in jedem Jahr zahlreiche Promis! So werden unter anderem Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, NRW-Innenminister Heribert Reul und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Teil des Kölner Rosenmontagszugs sein.

TAG24 behält für Euch die Narrenkappe auf: Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Rosenmontagsumzug in Köln findet Ihr hier im Newsticker.