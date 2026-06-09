Sommer Köln 2026: Diese kostenlosen Highlights dürft Ihr nicht verpassen
Köln - Musik, Theater, Tanz und jede Menge Unterhaltung unter freiem Himmel: Beim "Sommer Köln 2026" verwandelt sich die Domstadt während der Sommerferien wieder in eine einzige große Bühne. Welche Highlights in diesem Jahr anstehen, lest Ihr hier.
Wie die Stadt mitteilt, wartet vom 17. Juli bis 1. September an zahlreichen Orten in Köln ein buntes Programm auf Besucher jeden Alters.
Ob Mediapark, Rudolfplatz, Schokoladenmuseum oder verschiedene Bürgerhäuser - überall gibt es Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Tanzshows und Mitmachaktionen für Familien.
Und das Beste daran: Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen kostenlos. So kann auch wirklich jeder die Highlights des Sommers genießen.
Den Auftakt macht die britische Tanzgruppe "Motionhouse", die gleich zweimal im Mediapark auftritt. Nur wenige Tage später wird dort gemeinsam gesungen, bevor beim Kopfhörerkino Kurzfilme direkt am See gezeigt werden.
Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Mitmach-Theater, Bastelaktionen, Fotoworkshops und Kindertheater sorgen während des gesamten Festivals für Unterhaltung.
Zum Finale wird am Rhein gefeiert
Musikfans dürfen sich auf die beliebten Hofklänge an der Hochschule für Musik und Tanz freuen. Von Barock über Gitarrenmusik bis hin zu Latin-Rock reicht das kostenlose Konzertprogramm unter freiem Himmel.
Auch der Rudolfplatz wird im August wieder zur Festivalfläche. Neben Familienprogramm stehen dort Live-Musik und Kabarett auf dem Plan. Künstler wie YEVEH und Lars Fiero sorgen für beste Unterhaltung.
Zum Abschluss zieht es den "Sommer Köln" Ende August an den Rhein: Bei den HafenSounds am Schokoladenmuseum treffen Weltmusik, internationale Künstler und große Chorkonzerte aufeinander.
Der Sommer Köln 2026 findet bereits zum 37. Mal statt und wird von der Stadt Köln sowie der SK Stiftung Kultur veranstaltet. Eine gesamte Übersicht über das Programm findet ihr auf der Webseite zur Veranstaltungsreihe.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa