Sommer Köln 2026: Diese kostenlosen Highlights dürft Ihr nicht verpassen

Köln - Musik, Theater, Tanz und jede Menge Unterhaltung unter freiem Himmel: Beim "Sommer Köln 2026" verwandelt sich die Domstadt während der Sommerferien wieder in eine einzige große Bühne. Welche Highlights in diesem Jahr anstehen, lest Ihr hier.

Beim "Sommer Köln 2026" warten auf Besucher kostenlose Veranstaltungen, wie Theateraufführungen und Konzerte. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Stadt mitteilt, wartet vom 17. Juli bis 1. September an zahlreichen Orten in Köln ein buntes Programm auf Besucher jeden Alters.

Ob Mediapark, Rudolfplatz, Schokoladenmuseum oder verschiedene Bürgerhäuser - überall gibt es Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Tanzshows und Mitmachaktionen für Familien.

Und das Beste daran: Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen kostenlos. So kann auch wirklich jeder die Highlights des Sommers genießen.

Den Auftakt macht die britische Tanzgruppe "Motionhouse", die gleich zweimal im Mediapark auftritt. Nur wenige Tage später wird dort gemeinsam gesungen, bevor beim Kopfhörerkino Kurzfilme direkt am See gezeigt werden.

Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Mitmach-Theater, Bastelaktionen, Fotoworkshops und Kindertheater sorgen während des gesamten Festivals für Unterhaltung.