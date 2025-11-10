Bald geht nichts mehr am Kölner Hauptbahnhof: 10 Tage Stillstand für neue Technik

Köln - Normalerweise brummt es am Kölner Hauptbahnhof rund um die Uhr, doch jetzt heißt es: Zwangspause! Und das für ganze zehn Tage. Grund: Ein neues Stellwerk soll ans Netz gehen.

Der Kölner Hauptbahnhof steht bald für 10 Tage still. © Henning Kaiser/dpa

Wie die Bahn mitteilt, steht der Zugverkehr im Herzen von Köln ab Freitagabend (14. November, 21 Uhr) praktisch still.

Fernzüge, Regionalbahnen – alles lahmgelegt. Nur die S-Bahnen dürfen weiterrollen, weil die schon seit ein paar Jahren über ein eigenes digitales Stellwerk laufen.

Wer also mit dem ICE oder RE in die Domstadt will, muss auf die S-Bahn oder andere Umwege ausweichen.

Einziger Trost: Nur eine Nacht lang, vom 19. auf den 20. November, ist der Hauptbahnhof wirklich komplett dicht.

Die Bahn muss beim alten Stellwerk den Stecker ziehen, um das neue System anschließen zu können. Die neuen Anlagen sollen den Verkehr in und um Köln künftig zuverlässiger machen.

Zudem reicht für die Fahrdienstleiter an ihren Pulten bald ein Klick: Die neue Technik funktioniert digital, schneller und braucht weniger Personal. Das ist bitter nötig, denn in der Vergangenheit standen wegen Personalmangels öfter Stellwerke leer und damit der Zugverkehr still.