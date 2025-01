Bei Demo gegen die AfD in Köln: Auch Friedrich Merz kriegt sein Fett weg

Köln - Trotz Regenwetters haben in Köln deutlich mehr Menschen als erwartet gegen rechts demonstriert.

Der Unionskanzlerkandidat plant Bundestagsanträge für eine deutliche Verschärfung der Migrationspolitik, für die er eine Zustimmung der rechten Partei in Kauf nehmen will.

Etwa 15.000 bis 20.000 Menschen nahmen nach Schätzungen der Polizei an dem lautstarken Protestzug mit Trommeln und Kochtöpfen durch die Innenstadt teil, obwohl im Vorfeld nur etwa 5000 Menschen erwartet worden waren.

Aufgerufen zu dem Protest unter dem Motto "#5vor12. Laut für Demokratie" hatte das Bündnis "Köln stellt sich quer", das von zahlreichen Vereinen, Parteien, Gewerkschaften und Initiativen unterstützt wird. Unter den Demonstrierenden war auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD). Die Demonstration verlief nach ersten Angaben der Polizei störungsfrei.

Auch in einigen anderen nordrhein-westfälischen Städten waren am heutigen Samstag Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant, etwa in Münster und Siegen.