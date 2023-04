Bundespolizei zieht an Flughafen fünf Männer raus und sackt ordentlich Geldstrafen ein!

Köln - Am Flughafen Köln/Bonn haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Donnerstag durchschlagenden Erfolg gehabt. Gleich fünf per Haftbefehl gesuchte Männer gingen den Einsatzkräften ins Netz. Einer von ihnen muss nun eine Freiheitsstrafe erwarten.

Insgesamt sammelten die Beamten in der Nacht zum Donnerstag 3610,50 Euro an Geldstrafen ein. © Marius Becker/dpa

Aber der Reihe nach! Den Anfang der knapp siebenstündigen Kontroll-Serie machte ein 43-Jähriger, der zuvor wegen Urkundenfälschung von der Staatsanwaltschaft Weiden gesucht wurde. Da der Mann seine Geldstrafe in Höhe von 1586 Euro zuvor nicht aufbringen konnte, musste er dies im Rahmen seiner Kontrolle am Flughafen nachholen. Er umging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen.

Knapp zwei Stunden später ging den Beamten ein Bulgare ins Netz. Der Mann war einer Geldstrafe von 250 Euro nicht nachgekommen, die er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingehandelt hatte. Auch er bezahlte seine Strafe auf der Dienststelle des Airports und durfte seine Reise fortsetzen.

Offiziellen Angaben zufolge dauerte es lediglich zehn Minuten, bis ein dritter Verurteilter kurz nach 21 Uhr volle Aufmerksamkeit benötigte. Auch er hatte seine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht gezahlt und wurde noch am Flughafen zur Kasse gebeten. Hinzu kamen weitere 96 Euro Verfahrenskosten, die der Mann bezahlte.

Weniger Glück hingegen hatte gegen 1.35 Uhr ein 44-jähriger Belgier, der während seiner Einreise aus Istanbul kontrolliert wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte gegen den Mann zuvor Haftbefehl erteilt, weil dieser eine Geldstrafe von 150 Euro nicht bezahlte. Anders als in den vorherigen Fällen konnte der Mann die Rechnung auch am Flughafen nicht begleichen. Ihn erwarten nun 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.