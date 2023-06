Direkt vorm Kölner Dom: Mit dieser Aktion machen Hunderte auf ukrainische Kriegskinder aufmerksam

Köln - Vor dem Kölner Dom haben sich am Sonntag ganz besondere Szenen abgespielt. Mehrere hundert Personen haben mit unzähligen Schulranzen auf das Leid ukrainischer Kinder im Krieg aufmerksam gemacht.

Mehrere hundert Teilnehmende machten am Sonntag auf das Leid der ukrainischen Kinder aufmerksam. © Andrii

Rund 500 Teilnehmende hätten friedlich unter dem Motto "Schützt die Kinder in der Ukraine" an der Solidaritätskundgebung teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die Aktion war vom deutsch-ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz organisiert worden. Nach dessen Angaben waren auch die stellvertretende NRW Ministerpräsidentin Mona Neubaur (45, Grüne) und die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum (38), zu der Kundgebung gekommen.



Mit den aufgereihten Schulranzen sollte ein Zeichen gesetzt werden, "wie viele Kinder nie wieder zur Schule gehen werden", teilte der Verein mit.

Seit Beginn des Kriegs seien nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft 487 Kinder getötet, 1009 verletzt und mehr als 19.500 nach Russland deportiert worden, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Von der Zerstörung des Staudamms in Nowa Kachowka und der damit verbundenen ökologischen und humanitären Katastrophe seien viele tausend Menschen betroffen.