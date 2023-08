Drama auf Kölner Domtreppe: Mann droht zu verbluten

Polizisten haben einem Mann auf der Kölner Domtreppe vermutlich das Leben gerettet. (Archivfoto) © 123rf/vvoennyy

Er war am gestrigen Sonntagmorgen gegen 7 Uhr so unglücklich auf das scharfe Glasteil gestürzt, dass dieses in seinem Bein stecken blieb, wie die Bundespolizei mitteilte.

Dabei blutete die Wunde so stark, dass sich ein Notverband binnen weniger Sekunden vollgesogen habe.

Eine herbeigeeilte Polizeistreife alarmierte sofort den Rettungsdienst und handelte geistesgegenwärtig.

Einer der Beamten legte dem Verletzten ein sogenanntes Tourniquet (auf Deutsch auch Aderpresse genannt) an, wodurch die Blutzufuhr unterbunden wird. So gelang es, die starke Blutung des Mannes zu stoppen.

"Damit retteten die Beamten dem Verletzten vermutlich das Leben", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.