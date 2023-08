Elf Jahre nach Tod von Dirk Bach: Stadt Köln greift zu kurioser Maßnahme!

Köln - Auf dem größten Kölner Friedhof sollen rund 100 privat aufgestellte Sitzbänke entfernt werden - darunter auch die pinke Bank am Grab des Kult-Comedians Dirk Bach (†62).

Dirk Bach verstarb am 1. Oktober 2012 im Berliner Stadtteil Lichterfelde. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Stadt Köln beeinträchtigen die vielen Bänke zunehmend das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Melatenfriedhofs. Schauspielerin Hella von Sinnen (64) – die eng mit Bach befreundet war und für die Bank an dessen Grab mitverantwortlich ist – kritisierte: "Ich finde, dass das eine unsensible Aktion der Stadt Köln ist."

Die Eigentümer waren per Zettel an den Bänken aufgefordert worden, diese bis 8. September wegzuräumen. Grundsätzlich sei es nicht gestattet, eine private Bank auf dem Friedhof außerhalb einer Grabstätte aufzustellen, betonte die Stadt in einer Mitteilung.

Dennoch gebe es auf Melaten mittlerweile mehr als 100 Bänke von Privatleuten. Dies störe auch die Grünpflegearbeiten und könne die Verkehrssicherheit gefährden.