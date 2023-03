Gaffel am Dom liefert ab! Knapp eine Million Besucher im Vorjahr 2022

Starke Zahlen des Gaffel am Dom! Das beliebte Kölner Brauhaus hat am Mittwoch die Besucherzahlen des vergangenen Jahres veröffentlicht.

Von Maurice Hossinger

Köln - Das im Rheinland beliebte Brauhaus Gaffel am Dom hat am Mittwoch starke Zahlen des vergangenen Jahres veröffentlicht! Rund eine Million Besucher strömten 2022 an den Dom und ließen sich kulinarisch bewirten.

Seit 2008 ist das Gaffel am Dom in unmittelbarer Nähe des Namensgebers zu finden. © Oliver Berg/dpa Wer bei seinem Trip in der Domstadt einmal das "Kölsche Jeföhl" spüren will, der ist im Gaffel am Dom bestens aufgehoben. Egal ob FC-Fans, Freunde des Rheinlands oder Karnevalsjecken kommen in unmittelbarer Nähe des Wahrzeichens der Stadt voll auf ihre Kosten. Fast 100.000 Kölsch wurden alleine zwischen Weiberfastnacht und Veilchendienstag in den geselligen Räumlichkeiten des Brauhaus vertilgt. Aber auch abseits der fünften Jahreszeit finden im Gaffel am Dom regelmäßig beliebte Events statt. Jeden Freitag lädt Musiker Björn Heuser (XX) zum kölschen Mitsingkonzert ein - und das schon mehr als 600 Mal. Auch der Brauhaus-Rock mit Brings oder die "Jeck im Sunnesching"-Party zieht regelmäßig die Massen an den Dom, um bei ausgelassener Stimmung zu schunkeln und feiern. Allerdings finden auch die leiseren Töne Gehör und ein feines Plätzchen. Sowohl Lesungen als auch Comedy-Veranstaltungen werden in den fast schon heiligen Hallen der Stadt angeboten.

Zahlreiche Hollywood-Größen nahmen bereits im Gaffel am Dom Platz