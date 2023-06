03.06.2023 06:56 Heute um 12 Uhr heulen in Köln die Sirenen!

In Köln läuten am heutigen Samstag die Sirenen! Um 12 Uhr probt die Feuerwehr in der Domstadt den Ernstfall.

Von Maurice Hossinger

Köln - Kölnerinnen und Kölner, aufgepasst! Um 12 Uhr probt die Kölner Feuerwehr am Sonnabend den Ernstfall und lässt die Sirenen aufheulen. 136 Sirenen werden heut Mittag in ganz Köln aktiv sein und die Bewohnenden auf den Ernstfall vorbereiten. © Rolf Vennenbernd/dpa Insgesamt 136 und damit alle Sirenen der Stadt sind bei der Übung am heutigen Samstagmittag im Einsatz. Zum Start des Tests sollen die Sirenen einen Dauerentwarnungston spielen. Nach einer fünfminütigen Pause soll anschließend ein auf- und abschwellender Ton des Katastrophenschutzalarms ausgelöst werden, hieß es. In Folge einer erneuten Pause von circa fünf Minuten teilte die Feuerwehr mit, einen erneuten Dauerentwarnungston abspielen zu wollen. Alle Töne sollen auf 60 Sekunden begrenzt sein. Köln Lokal Unterkunft für Obdachlose in Köln wird dichtgemacht: Große Protestaktion - das sagt die Stadt Durch die Aktion will die Feuerwehr noch einmal darauf hinweisen, im Ernstfall unverzüglich geschlossene Räume aufzusuchen, Passantinnen und Passanten bei sich aufzunehmen, Türen und Fenster geschlossen zu halten und das Radio einzuschalten. Zu den möglichen Gefahrenszenarien zählen neben Großbränden auch Unwetter, Chemieunfälle oder Bombenentschärfungen. Viermal im Jahr testet die Feuerwehr die Sirenen der Stadt. Den bis dato letzten Test gab es am 9. März in ganz Nordrhein-Westfalen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa