Karnevalsauftakt in Köln: Mehrere Viertel dicht, Hunderte Sanitäter im Einsatz

Köln - Es ist wieder so weit: Der Karneval geht los! Da der 11.11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt, sind in Köln noch mehr Besucher als sonst unterwegs.

Die Polizei ist am Samstag mit rund 1000 Kräften im Einsatz und hält das Geschehen im Blick. © Oliver Berg/dpa Schon in den vergangenen Jahren hatte es bei x-Tausenden auswärtiger Besucher teilweise Probleme mit Gedränge, Alkoholexzessen und Kriminalität gegeben. Rund 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeiter und mehr als 1000 private Sicherheitskräfte sind auf den Straßen, um den Ansturm zum Karnevalsauftakt in geregelte Bahnen zu lenken. Die meisten Besucher steuerten am Morgen den Bereich um die Zülpicher Straße - das "Kwartier Latäng" - an. Das Studentenviertel gilt mit seinen vielen Bars und Kneipen schon lange als Mega-Hotspot, der auch an normalen Wochenenden viele Partytouristen von auswärts anzieht. Köln Lokal Flohmarkt in Köln und Umgebung: Hier wird am Sonntag getrödelt In Düsseldorf begann der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen". Auch in Mainz und vielen weiteren Regionen Deutschlands sind Karnevalisten in die neue Saison gestartet.

Kölner Oberbürgermeisterin Reker hat am Samstag die größte Kölner Synagoge besucht. "Wir denken natürlich an die Not und Verzweiflung, die unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Moment erleben", erklärte die parteilose Politikerin vor Ort. "Hier wird unweit der Synagoge jetzt Karneval gefeiert. Viele Menschen brauchen diese Zeit des Feierns. Andere können die Gedanken an die gewaltsamen Übergriffe der Hamas und die Konsequenzen nicht verdrängen."

Tausende Jecke sind zur Stunde auf den Straßen Kölns unterwegs, doch auch 213 Rettungssanitäter sind im Einsatz. Am frühen Nachmittag zog die Stadt Köln eine Zwischenbilanz. Die Zahl der Patienten war bis 13 Uhr noch überschaubar: So berichtete die Stadt von 15 Personen, die behandelt werden mussten. Drei Patienten kamen in ein Krankenhaus, davon eine Person in Begleitung eines Notarztes. Die Zahlen für das Zülpicher Viertel würden allerdings erst in einer späteren Bilanz-Meldung nachgereicht, wie es hieß. Der Koordinierungsstab sei mit dem bisherigen Verlauf der Sessionseröffnung zufrieden. "Der Verlauf der letzten Stunden entspricht dem Sicherheitskonzept", erklärte ein Stadt-Sprecher. Auch in den überfüllten Party-Hotspots sei die Lage bislang "stabil" - es gebe keine besonderen Vorkommnisse. Die Ausweichfläche an der Uniwiese sei "gut gefüllt, aber nicht voll".

Neben Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitskräften sind am Samstag auch zahlreiche Rettungssanitäter im Einsatz. © Thomas Banneyer/dpa

Auch der Ubierring ist wegen der Überfüllung der Südstadt für Straßenbahnfahrten gesperrt, wie die KVB am Mittag erklärte. Auf den Wegen der Buslinien 132, 133 und 142 gibt es Einschränkungen. Die Haltestellen "Chlodwigplatz" und "Bonner Wall" könnten nicht angefahren werden, hieß es.

Auf dem Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt tummelten sich am frühen Nachmittag zahlreiche Kostümierte. © TAG24

Unter der Brücke vom Süd-Bahnhof geht aktuell die Post ab, wie eine TAG24-Reporterin berichtete. Unzählige Karnevalisten feiern dort ausgelassen. Einige erklommen die Stahlträger. Bei X informierte die Polizei, das der Bahnhof derzeit gesperrt sei. "Bahnen halten nicht und fahren durch. Personen können dort nicht ein- und aussteigen", so die Beamten.

Auch am Bahnhof Köln-Süd herrscht Ausnahmezustand: Einige der Feiernden erklommen die Stahlträger der dortigen Brücke. © TAG24

Die Kölner Polizei hat bei X (ehemals Twitter) erklärt, Gewalttätern frühzeitig entgegenzutreten. Die Beamten sind mit vielen Kräften im Stadtgebiet unterwegs und halten das Geschehen in den stark ausgelasteten Vierteln im Auge. Auch Rettungssanitäter sind im Einsatz und kümmern sich um Feiernde, die offenbar schon jetzt zu tief ins Glas geschaut haben.

Bis zum Mittag ist das Fahrgastaufkommen in den Bussen und Bahnen im Stadtgebiet weiter gestiegen. Wie ein Sprecher der Verkehrs-Betriebe berichtete, verzeichnet die KVB auf allen Linien eine Vollauslastung bis zu 100 Prozent, insbesondere an den Verknüpfungspunkten mit der S-Bahn. Auf vielen Linien gibt es Einschränkungen, die auf der KVB-Website einsehbar sind. "Besondere Vorkommnisse gibt es bisher nicht", so der Sprecher.

Die Jecken trotzen dem trüben Wetter in der Domstadt und feiern ausgelassen. Die Stimmung ist gut! "Es ist in Ordnung, Karneval zu feiern", erklärte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66) um 11.11 Uhr auf dem Heumarkt in der Altstadt vor Tausenden Feiernden. "Das heißt nicht, dass wir nicht an diejenigen denken, die von Krieg und Gewalt betroffen sind." Aus Solidarität mit allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern erklang zuvor im Historischen Rathaus von Köln der Ruf: "Kölle Alaaf! Kölle Alaaf! Kölle Schalom!" Reker appellierte an die Jecken, für Demokratie und Vielfalt einzustehen. "Von allen Akteurinnen und Akteuren im Kölner Karneval erwarte ich ein eindeutiges Bekenntnis gegen Antisemitismus - und klare Zeichen der Solidarität mit Israel sowie den Jüdinnen und Juden in Köln!"

Auf dem Heumarkt und Alter Markt wird ausgiebig Fastelovend gefeiert. © Oliver Berg/dpa

In der Altstadt geht gar nichts mehr: Laut Mitteilung der Stadt Köln ist der Einlass zum Alter Markt gesperrt. Auch hier werden Jecke gebeten, in anderen Veedeln zu feiern.



Auch der Heumarkt ist inzwischen komplett ausgelastet, erklärte ein Stadt-Sprecher am Vormittag. Alle Zugänge sind gesperrt. Die Jecken werden gebeten, auf andere Veedel auszuweichen.

Das Kwartier Latäng ist schon jetzt brechend voll - unzählige Feiernde drängen sich entlang der Zülpicher Straße! Twitter-Nutzer sprachen von einem "Massenandrang". Alle Zugänge zum Zülpicher Viertel wurden gesperrt, wie die Stadt Köln gegen 9.30 Uhr mitteilte. "Alle Jecken werden gebeten, in anderen Veedeln zu feiern", erklärte ein Sprecher. Auch die Ausweichflächen füllten sich mehr und mehr mit Menschen, die Stimmung war jedoch gut!

Die Zülpicher Straße war am Samstagmorgen bereits brechend voll. © Thomas Banneyer/dpa

Aaron Knappstein, Präsident des jüdischen Karnevalsvereins "Kölsche Kippa Köpp", wird am Samstag zum Sessionauftakt im Kölner Rathaus sprechen. "Ich habe gesagt, ich mach das, um eben auch zu zeigen, dass wir als Kölsche Kippa Köpp da sind", sagte Knappstein der dpa. "Vor dem Hintergrund des ansteigenden Antisemitismus finde ich das wichtig. Wir dürfen uns nicht verstecken." "Kölsche Kippa Köpp e.V." wurde 2017 gegründet. Es ist der erste jüdische Karnevalsverein in Köln seit der Nazizeit und gleichzeitig der einzige in ganz Deutschland.

Aaron Knappstein (r.) ist Präsident des jüdischen Karnevalsvereins "Kölsche Kippa Köpp" und wird zum Sessionauftakt im Kölner Rathaus sprechen. © Oliver Berg/dpa

Immer mehr Karnevalisten strömen am Samstagmorgen in die Domstadt. Vor 9 Uhr haben sich in Köln bereits viele Partytouristen zum Karnevalsauftakt eingefunden. Außerirdische, Eisbären und Prinzessinnen zogen am Dom vorbei.

Auf dem Kölner Heumarkt haben sich am Samstagmorgen schon etliche Jecken zum Feiern eingefunden. © Oliver Berg/dpa

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sind auch in diesem Jahr gefordert, unzählige Karnevalisten im Kölner Stadtgebiet von A nach B zu bringen. Dabei gibt es wieder erhebliche Einschränkungen im Bus- (Linien 106, 109, 118, 132 und 133) und Bahnverkehr (Linien 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18). Alle Infos dazu findet Ihr auf der KVB-Website.

Ob der Wettergott den Jecken heute wohlgesonnen ist? Der Deutsche Wetterdienst hat im Laufe des Tages zwar örtliche Regenschauer angesagt, bislang verlief der Morgen in Köln trotz dichter Wolken aber niederschlagsfrei. Wer heute auf ein wärmeres Kostüm gesetzt hat, macht mit Sicherheit nichts verkehrt: Das Thermometer klettert im Tagesverlauf maximal auf 7 bis 10 Grad.