Karnevalsauftakt in Köln: Polizei und Sicherheitskräfte machen sich bereit, Jecke strömen in Stadt

Köln - Es ist wieder so weit: Der Karneval geht los! Da der 11.11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt, werden in Köln noch mehr Besucher als sonst erwartet.

Die Polizei ist am Samstag mit 1000 Einsatzkräften vor Ort. © Thomas Banneyer/dpa

Schon in den vergangenen Jahren hatte es bei x-Tausenden auswärtiger Besucher teilweise Probleme mit Gedränge, Alkoholexzessen und Kriminalität gegeben.

Mit 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den erwarteten Ansturm zum Karnevalsauftakt daher in geregelte Bahnen lenken.

Die meisten Besucher steuern den Bereich um die Zülpicher Straße an, das "Kwartier Latäng". Das Studentenviertel gilt mit seinen vielen Bars und Kneipen schon lange als Mega-Hotspot, der auch an normalen Wochenenden viele Partytouristen von auswärts anzieht.

In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen". Pünktlich um 11.11 Uhr wird der Schelm vor dem Rathaus eine Spottrede halten. Auch in Mainz und vielen weiteren Regionen Deutschlands starten Karnevalisten in die neue Saison.