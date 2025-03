03.03.2025 05:55 Karnevalshighlight startet: Das musst Du über den Rosenmontagszug in Köln wissen

Von Christoph Driessen, Jonas Reihl Köln - Der Straßenkarneval in Köln erreicht an diesem Montag mit dem Rosenmontagszug seinen Höhepunkt. Etwa 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet das Festkomitee Kölner Karneval zum Rosenmontagszug. © Oliver Berg/dpa Der größte Umzug in Nordrhein-Westfalen startet bereits um 10 Uhr an der Severinstraße und rollt dann über eine 8,5 Kilometer lange Zugstrecke. Gegen 13.50 Uhr sollen die ersten Wagen dann das Ende an der Mohrenstraße erreichen. Die etwa 11.500 Teilnehmer verteilen im "Zoch" (Zug) etwa 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 "Strüßjer" (Blumensträuße) und viele andere Präsente. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage ist der Polizeischutz rund um den Umzug in diesem Jahr besonders hoch. Köln Lokal Nach wilder Verfolgungsjagd durch Köln: Mercedes-Fahrer will Polizei dreist austricksen "Natürlich haben unsere Sicherheitsbehörden auch aktuelle Entwicklungen im Blick - gerade wegen der abstrakt hohen Gefahr durch Anschläge", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) der Deutschen Presse-Agentur. An Rosenmontag seien in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 12.000 Polizisten im Einsatz - allein in Köln sind es bis zu 2500 Beamtinnen und Beamte pro Tag. Im Vergleich zu einem gewöhnlichen Montag seien das NRW-weit etwa 4600 Beamte mehr, verrät Reul, der aber mahnt: Die Polizei kann nicht überall sein. Davon solle sich aber niemand abschrecken lassen, meint der Innenminister, der ankündigt: "Ich bin in diesem Jahr traditionell auch wieder beim Rosenmontagsumzug in Köln dabei!"

