11.03.2023 14:26 Polizei-Einsatz in Kölner Hotel: Zwei verletzte Personen in Kalk gefunden

In Köln-Kalk sind am Samstag zwei verletzte Personen aufgefunden worden. Die Polizei hat ein Hotel abgesperrt, die Ermittlungen dauern an.

Von Nicole Reich

Köln – Großes Polizeiaufgebot in Köln-Kalk! Dort sind am heutigen Samstag zwei verletzte Menschen aufgefunden worden. Die Polizei ist an dem Hotel in Köln-Kalk im Einsatz. © Vincent Kempf Die Verletzten seien gegen 10.23 Uhr der Polizei gemeldet worden, berichtet Express.de. Der Tatort befindet sich demnach in einem Hotel in der Sieversstraße. Der Bereich wurde mit Polizeiband abgesperrt. Zu den genauen Hintergründen gab es zunächst keine Informationen. Offenbar haben die beiden Personen Stich- oder Schnittverletzungen erlitten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Köln Lokal Mutprobe geht schief: 24-Jähriger stürzt mehrere Meter in die Tiefe - Lebensgefahr! Die Beamten haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. © Lars Jäger Details über die Opfer und mögliche Täter lagen zunächst nicht vor.

Titelfoto: Vincent Kempf