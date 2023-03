02.03.2023 21:42 Stromausfall legt Großteil von Köln lahm!

Schrecksekunde in Köln! In weiten Teilen der Stadt hat es am Donnerstagabend einen großflächigen Stromausfall gegeben.

Von Maurice Hossinger

Köln - In großen Teilen der Stadt Köln hat es am späten Donnerstagabend einen Stromausfall gegeben! Die WarnApp "Nina" meldete sich nur kurz nach dem plötzlichen Auftreten. Der Stromausfall erstreckt sich von Rommerskirchen bis vor Troisdorf. Auch Vororte von Pulheim und Bergisch Gladbach sind betroffen. © screenshot/privat Was genau zu dem Stromausfall geführt hat, ist bislang noch nicht klar. "Es wird derzeit an der Behebung der Störung gearbeitet", teilte die Feuerwehr Köln über die WarnApp "Nina" mit. Die Störung reicht bis westlich an die Stadtgrenze zu Pulheim und erstreckt sich bis nach Mülheim auf der "Schäl Sick". Wann die Störung behoben sein wird, teilte die Feuerwehr indes nicht mit. Köln Lokal Kölns erstes kosten- und barrierefreie Unisex-WC entsteht in Nippes Bewohnerinnen und Bewohner werden allerdings aufgefordert, das Autoradio einzuschalten und auf weitere Informationen zu achten. "Falls möglich, informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio", so die Feuerwehr. Mehr hier in Kürze bei TAG24.

