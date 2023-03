Summerjam-Festival erweitert sein Line-up: Jetzt sind auch diese internationalen Künstler dabei

2022 fand das Festival nach der Corona-Pandemie wieder statt. © Jan Knoff

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli stürmen erneut knapp 30.000 Fans das Areal am Fühlinger See und lauschen auf verschiedenen Bühnen Reggae, Ragga, Dancehall und Hiphop.

"Summerjam 2023 wird bunt, wild und groß!", kündigte eines der größten Reggae-Festivals am Freitagvormittag an. In seiner Mitteilung gab der Veranstalter eine weitere Bandwelle bekannt.

Einer von ihnen: "Popcaan". Der 34 Jahre alte Andrae Hugh Sutherland ist ein jamaikanischer Dancehall-Musiker und hat es bereits geschafft, unter anderem mit Drake (36), Pusha T (45) oder den Gorillaz zusammenzuarbeiten. Sein neuestes Album erschien im Februar, und der 34-Jährige wird auf dem Summerjam seine einzige Festival-Show in Deutschland spielen.

Außerdem mit von der Partie ist "Protoje". Der Künstler war im vergangenen Jahr ebenfalls am Fühlinger See zu Gast und wird in der Szene als "kreativ und tiefsinnig" bezeichnet. Der 41 Jahre alte Jamaikaner namens Oje Ken Ollivierre mischt in seinen Songs Reggae, Hip-Hop und R&B miteinander.

"Mit Barrington Levy dürfen wir eine Dancehall-Legende für das Summerjam 2023 verkünden!", teilt das Summerjam ebenfalls stolz mit. Seit den 70er-Jahren produziert er Songs wie "Here I come", "Under Mi Sensi" oder "Englishman". Vor neun Jahren trat der Jamaikaner zuletzt auf dem Kölner Festival auf.